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EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012

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EOG Resources-Anlage im Blick 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

EOG Resources
119.49 CHF 0.69%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der EOG Resources-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die EOG Resources-Aktie bei 74.25 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 1.347 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 145.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195.92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 95.92 Prozent.

EOG Resources wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75.87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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