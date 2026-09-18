EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|EOG Resources-Anlage im Blick
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der EOG Resources-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die EOG Resources-Aktie bei 74.25 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 1.347 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 145.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195.92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 95.92 Prozent.
EOG Resources wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75.87 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!