S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das EOG Resources-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EOG Resources-Anteile bei 130.17 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 76.823 EOG Resources-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EOG Resources-Aktie auf 147.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’328.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.28 Prozent vermehrt.

EOG Resources war somit zuletzt am Markt 77.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch