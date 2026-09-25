EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EOG Resources von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in EOG Resources eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 25.09.2016 wurde die EOG Resources-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EOG Resources-Papier bei 89.75 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die EOG Resources-Aktie investierten, hätten nun 11.142 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’591.75 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 24.09.2026 auf 142.86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59.18 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EOG Resources belief sich jüngst auf 74.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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