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|Rentables Entergy-Investment?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entergy von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Entergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Entergy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.815 Entergy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Entergy-Aktie auf 104.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’963.88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 96.39 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Entergy eine Börsenbewertung in Höhe von 49.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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