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|Lohnender Entergy-Einstieg?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entergy von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Entergy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Entergy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Entergy-Anteile an diesem Tag bei 49.43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.023 Entergy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 111.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224.89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 124.89 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Entergy eine Marktkapitalisierung von 53.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Entergy Corp.
Analysen zu Entergy Corp.
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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