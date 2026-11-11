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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emerson Electric-Aktie gebracht.
Am 11.11.2025 wurden Emerson Electric-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 129.53 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Emerson Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.720 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (167.54 USD), wäre das Investment nun 1’293.45 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’293.45 USD entspricht einer Performance von +29.34 Prozent.
Emerson Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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