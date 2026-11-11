S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr verdient

Am 11.11.2025 wurden Emerson Electric-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 129.53 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Emerson Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.720 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (167.54 USD), wäre das Investment nun 1’293.45 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’293.45 USD entspricht einer Performance von +29.34 Prozent.

Emerson Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch