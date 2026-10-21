S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emerson Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Emerson Electric-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Emerson Electric-Anteile bei 91.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.933 Emerson Electric-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’754.24 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Anteils am 20.10.2026 auf 160.46 USD belief. Das entspricht einem Plus von 75.42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Emerson Electric einen Börsenwert von 89.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch