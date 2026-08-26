Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emerson Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emerson Electric-Aktie Investoren gebracht.
Am 26.08.2023 wurden Emerson Electric-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Emerson Electric-Anteile bei 97.64 USD. Bei einem Emerson Electric-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102.417 Emerson Electric-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’870.54 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Papiers am 25.08.2026 auf 154.96 USD belief. Damit wäre die Investition 58.71 Prozent mehr wert.
Am Markt war Emerson Electric jüngst 87.77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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