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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emerson Electric-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Emerson Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Emerson Electric-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Emerson Electric-Papier 89.27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 112.020 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (159.15 USD), wäre die Investition nun 17’827.94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78.28 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 88.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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