Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Emerson Electric-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Emerson Electric-Papier statt. Der Schlusskurs der Emerson Electric-Aktie betrug an diesem Tag 131.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.599 Emerson Electric-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (157.78 USD), wäre die Investition nun 1’199.03 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’199.03 USD entspricht einer Performance von +19.90 Prozent.
Der Emerson Electric-Wert an der Börse wurde auf 90.87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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