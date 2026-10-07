Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Emerson Electric eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Emerson Electric-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Emerson Electric-Papier an diesem Tag 52.70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 189.753 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 30’626.19 USD, da sich der Wert einer Emerson Electric-Aktie am 06.10.2026 auf 161.40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 206.26 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Emerson Electric einen Börsenwert von 90.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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