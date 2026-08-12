Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Emerson Electric-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Emerson Electric-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53.97 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Emerson Electric-Aktie investierten, hätten nun 1.853 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 164.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304.58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 204.58 Prozent.
Am Markt war Emerson Electric jüngst 88.65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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