EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMCOR Group von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen EMCOR Group-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das EMCOR Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 210.03 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 47.612 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36’076.27 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Papiers am 21.09.2026 auf 757.71 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 260.76 Prozent.
Zuletzt verbuchte EMCOR Group einen Börsenwert von 33.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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