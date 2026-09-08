S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMCOR Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die EMCOR Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die EMCOR Group-Aktie an diesem Tag 57.96 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.725 EMCOR Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 754.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’301.17 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1’201.17 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte EMCOR Group einen Börsenwert von 33.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch