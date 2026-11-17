Heute vor 3 Jahren wurde das EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen EMCOR Group-Anteile an diesem Tag bei 214.67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.658 EMCOR Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’975.36 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Papiers am 16.11.2026 auf 638.72 USD belief. Das entspricht einem Plus von 197.54 Prozent.

Am Markt war EMCOR Group jüngst 28.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch