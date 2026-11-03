S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden EMCOR Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das EMCOR Group-Papier an diesem Tag 60.28 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EMCOR Group-Aktie investiert, befänden sich nun 165.893 EMCOR Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 682.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113’264.76 USD wert. Mit einer Performance von +1’032.65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle EMCOR Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch