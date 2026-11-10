S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: Hätte sich eine Anlage in EMCOR Group vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Vor 1 Jahr wurde das EMCOR Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EMCOR Group-Aktie bei 656.33 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.152 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (652.89 USD), wäre die Investition nun 99.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.52 Prozent verringert.

EMCOR Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch