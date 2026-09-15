S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Eli Lilly-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 748.19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.134 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 152.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’138.28 USD belief. Mit einer Performance von +52.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Eli Lilly-Wert an der Börse wurde auf 1.05 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch