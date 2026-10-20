Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eli Lilly-Aktie Anlegern gebracht.
Am 20.10.2023 wurde das Eli Lilly-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie betrug an diesem Tag 584.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17.105 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 1’240.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’215.45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 112.15 Prozent.
Am Markt war Eli Lilly jüngst 1.18 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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