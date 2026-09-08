S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Eli Lilly-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 79.89 USD. Bei einem Eli Lilly-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125.172 Eli Lilly-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (1’149.36 USD), wäre die Investition nun 143’867.82 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1’338.68 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Eli Lilly eine Börsenbewertung in Höhe von 1.08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch