S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Eli Lilly-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers betrug an diesem Tag 966.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.345 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’606.78 USD, da sich der Wert eines Eli Lilly-Anteils am 09.11.2026 auf 1’411.95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.07 Prozent angezogen.

Eli Lilly markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.27 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch