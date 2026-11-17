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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Eli Lilly-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Eli Lilly-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Eli Lilly-Aktie an diesem Tag 591.71 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eli Lilly-Aktie investiert, befänden sich nun 0.169 Eli Lilly-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 1’431.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 241.95 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 241.95 USD entspricht einer Performance von +141.95 Prozent.
Alle Eli Lilly-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.36 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Eli Lilly am 17.11.2026
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