S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Elevance Health von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Elevance Health-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Elevance Health-Anteile bei 442.38 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hat, hat nun 2.261 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 911.07 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Anteils am 01.09.2026 auf 403.04 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8.89 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Elevance Health belief sich jüngst auf 85.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch