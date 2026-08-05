Elevance Health Aktie 26124340 / US0367521038
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Elevance Health von vor 3 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Elevance Health-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Elevance Health-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Elevance Health-Anteile 463.18 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.216 Elevance Health-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 378.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.39 Prozent abgenommen.
Der Elevance Health-Wert an der Börse wurde auf 83.02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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