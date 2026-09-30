S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Elevance Health von vor 3 Jahren eingebracht

Am 30.09.2023 wurde das Elevance Health-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Elevance Health-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 435.42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Elevance Health-Aktie investierten, hätten nun 22.966 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’019.57 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Anteils am 29.09.2026 auf 392.73 USD belief. Das entspricht einem Minus von 9.80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Elevance Health eine Marktkapitalisierung von 85.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch