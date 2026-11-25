Heute vor 3 Jahren wurde das Elevance Health-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 478.73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.089 Elevance Health-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 817.10 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 24.11.2026 auf 391.17 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18.29 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Elevance Health belief sich zuletzt auf 82.02 Mrd. USD.

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Redaktion finanzen.ch