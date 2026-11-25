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|Rentables Elevance Health-Investment?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Elevance Health-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Elevance Health-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Elevance Health-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 478.73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.089 Elevance Health-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 817.10 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 24.11.2026 auf 391.17 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18.29 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Elevance Health belief sich zuletzt auf 82.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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