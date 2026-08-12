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Elevance Health Aktie 26124340 / US0367521038

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Elevance Health-Performance im Blick 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elevance Health von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Elevance Health eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Elevance Health
319.17 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Elevance Health-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 367.63 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Elevance Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.720 Elevance Health-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Elevance Health-Papiers auf 390.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’061.86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.19 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Elevance Health belief sich jüngst auf 86.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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