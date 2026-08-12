S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 5 Jahren eingebracht

Am 12.08.2021 wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Edwards Lifesciences-Aktie betrug an diesem Tag 111.77 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.947 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 837.97 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Anteils am 11.08.2026 auf 93.66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16.20 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Edwards Lifesciences betrug jüngst 53.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch