Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edwards Lifesciences-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Edwards Lifesciences-Aktie Anlegern gebracht.
Am 07.10.2021 wurde das Edwards Lifesciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 110.89 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investierten, hätten nun 0.902 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 86.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.01 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich jüngst auf 50.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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