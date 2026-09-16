Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edwards Lifesciences von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Edwards Lifesciences-Aktie Anlegern gebracht.
Am 16.09.2016 wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38.87 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investierten, hätten nun 2.573 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Edwards Lifesciences-Papiers auf 85.74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 220.60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120.60 Prozent angewachsen.
Edwards Lifesciences war somit zuletzt am Markt 49.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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