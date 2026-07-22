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Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082

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Rentabler Edwards Lifesciences-Einstieg? 22.07.2026 16:02:37

S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edwards Lifesciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Edwards Lifesciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Edwards Lifesciences
69.06 CHF 1.50%
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Vor 10 Jahren wurde das Edwards Lifesciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35.42 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.235 Edwards Lifesciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Edwards Lifesciences-Papiers auf 84.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’387.29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 138.73 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Edwards Lifesciences bezifferte sich zuletzt auf 48.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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