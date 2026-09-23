S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Edwards Lifesciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 74.57 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 13.410 Edwards Lifesciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’190.56 USD, da sich der Wert eines Edwards Lifesciences-Papiers am 22.09.2026 auf 88.78 USD belief. Damit wäre die Investition um 19.06 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich jüngst auf 50.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch