Heute vor 3 Jahren wurden Edwards Lifesciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67.90 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Edwards Lifesciences-Aktie investiert hat, hat nun 14.728 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Edwards Lifesciences-Papiers auf 106.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’562.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56.29 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Edwards Lifesciences bezifferte sich zuletzt auf 60.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch