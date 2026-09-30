Edwards Lifesciences Aktie 1065343 / US28176E1082
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Edwards Lifesciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Edwards Lifesciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 69.28 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Edwards Lifesciences-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144.342 Edwards Lifesciences-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 12’713.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.08 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27.14 Prozent.
Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich zuletzt auf 50.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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