S&P 500-Wert Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edwards Lifesciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Edwards Lifesciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 69.28 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Edwards Lifesciences-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144.342 Edwards Lifesciences-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 12’713.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.08 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27.14 Prozent.

Der Börsenwert von Edwards Lifesciences belief sich zuletzt auf 50.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch