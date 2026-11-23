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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edison International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Edison International-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Edison International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Edison International-Anteile bei 68.99 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 144.949 Edison International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 62.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’021.60 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9.78 Prozent.
Der Börsenwert von Edison International belief sich jüngst auf 23.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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