Heute vor 10 Jahren wurden Edison International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Edison International-Anteile bei 68.99 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 144.949 Edison International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 62.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’021.60 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9.78 Prozent.

Der Börsenwert von Edison International belief sich jüngst auf 23.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch