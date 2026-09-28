S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edison International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Edison International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 73.70 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Edison International-Aktie investiert, befänden sich nun 1.357 Edison International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 52.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.44 USD wert. Mit einer Performance von -28.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Edison International belief sich jüngst auf 20.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch