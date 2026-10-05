S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edison International von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Edison International-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Edison International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55.29 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Edison International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18.086 Edison International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Edison International-Papiers auf 53.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 974.68 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2.53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Edison International eine Börsenbewertung in Höhe von 20.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch