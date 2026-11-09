S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edison International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Edison International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Edison International-Papier an diesem Tag 63.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Edison International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.583 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 59.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.98 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 93.98 USD entspricht einer negativen Performance von 6.02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Edison International belief sich zuletzt auf 22.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch