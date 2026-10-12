Edison International Aktie 429253 / US2810201077
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edison International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Edison International-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Edison International-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Edison International-Papier bei 64.89 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Edison International-Aktie investiert hat, hat nun 154.107 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’522.11 USD, da sich der Wert eines Edison International-Anteils am 09.10.2026 auf 55.30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.78 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Edison International eine Marktkapitalisierung von 21.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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