Edison International Aktie 429253 / US2810201077
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Edison International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edison International von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Edison International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 17.08.2023 wurden Edison International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Edison International-Aktie bei 68.60 USD. Bei einem Edison International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.458 Edison International-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 104.10 USD, da sich der Wert eines Edison International-Papiers am 14.08.2026 auf 71.41 USD belief. Damit wäre die Investition 4.10 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Edison International einen Börsenwert von 27.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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