Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ecolab von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Ecolab-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Ecolab-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 159.93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.253 Ecolab-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ecolab-Aktie auf 285.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’787.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78.79 Prozent gesteigert.
Ecolab wurde am Markt mit 81.02 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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