Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ecolab von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Ecolab-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Ecolab-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Ecolab-Anteile an diesem Tag bei 224.97 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Ecolab-Aktie investierten, hätten nun 0.445 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 125.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 283.20 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25.88 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ecolab einen Börsenwert von 80.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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