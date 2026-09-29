S&P 500-Wert Ecolab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ecolab-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Ecolab-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ecolab-Anteile betrug an diesem Tag 212.70 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Ecolab-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.701 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’317.49 USD, da sich der Wert einer Ecolab-Aktie am 28.09.2026 auf 280.23 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.75 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Ecolab eine Börsenbewertung in Höhe von 78.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch