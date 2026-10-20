EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EchoStar A von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in EchoStar A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 20.10.2021 wurde die EchoStar A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.21 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in EchoStar A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39.667 EchoStar A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EchoStar A-Papiers auf 86.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’419.28 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 241.93 Prozent.
Der Marktwert von EchoStar A betrug jüngst 24.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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