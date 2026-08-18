S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel hätte eine Investition in EchoStar A von vor 3 Jahren abgeworfen

EchoStar A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die EchoStar A-Aktie bei 19.64 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50.916 EchoStar A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’710.29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 371.03 Prozent vermehrt.

EchoStar A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch