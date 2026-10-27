S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EchoStar A von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EchoStar A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EchoStar A-Anteile an diesem Tag 37.62 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EchoStar A-Aktie investiert, befänden sich nun 265.796 EchoStar A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 89.26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23’724.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 137.25 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von EchoStar A belief sich jüngst auf 25.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch