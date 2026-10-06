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EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061

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Lohnender EchoStar A-Einstieg? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EchoStar A-Aktie gebracht.

EchoStar a
82.61 CHF 0.91%
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Vor 1 Jahr wurde das EchoStar A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76.78 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 130.242 EchoStar A-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 12’791.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98.21 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’791.09 USD entspricht einer Performance von +27.91 Prozent.

EchoStar A wurde am Markt mit 28.60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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