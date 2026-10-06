EchoStar a Aktie 3658830 / US2787681061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender EchoStar A-Einstieg?
|
06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EchoStar A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EchoStar A-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das EchoStar A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76.78 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 130.242 EchoStar A-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 12’791.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98.21 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’791.09 USD entspricht einer Performance von +27.91 Prozent.
EchoStar A wurde am Markt mit 28.60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!