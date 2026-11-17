Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem EchoStar A-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das EchoStar A-Papier bei 29.39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die EchoStar A-Aktie investierten, hätten nun 340.252 Anteile im Besitz. Die gehaltenen EchoStar A-Anteile wären am 16.11.2026 33’844.85 USD wert, da der Schlussstand 99.47 USD betrug. Damit wäre die Investition um 238.45 Prozent gestiegen.

EchoStar A wurde am Markt mit 29.07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch