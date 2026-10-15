Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
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15.10.2026 10:02:02
S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eaton von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Eaton eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 15.10.2016 wurde das Eaton-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Eaton-Aktie letztlich bei 63.30 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Eaton-Aktie investiert hat, hat nun 15.798 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’458.93 USD, da sich der Wert eines Eaton-Papiers am 14.10.2026 auf 408.85 USD belief. Damit wäre die Investition um 545.89 Prozent gestiegen.
Eaton war somit zuletzt am Markt 166.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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