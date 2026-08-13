Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
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13.08.2026 10:02:20
S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Eaton-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Eaton-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 167.62 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Eaton-Aktie investierten, hätten nun 5.966 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eaton-Papiers auf 459.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’744.06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 174.41 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Eaton eine Marktkapitalisierung von 178.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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